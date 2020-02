Prove di difesa over in vista del primo di una lunga serie di scontri diretti. I tecnici Esposito e Cavallaro studiano soluzioni per poter mettere in campo la migliore Nocerina contro la Gelbison. I rossoblu di Gigi Squillante sono al momento fuori dai playout, con un vantaggio di 5 punti sui rossoneri e di 3 sulla zona playout. Numeri troppo risicati per potersene stare tranquilli a così tanti turni dal termine della regular season.



I molossi sono chiamati a portare a casa almeno un punto dalla trasferta del Morra, per poter provare a ricucire il gap in classifica e, magari, sfruttare al massimo i prossimi impegni interni. In campo, come detto, la Nocerina potrebbe affidarsi a una difesa completamente esperta tra corsie esterne e zona centrale.



Il rientro di Russo da squalifica potrebbe indurre il duo tecnico a schierarlo accanto a Campanella dal primo minuto, con D'Anna a presidiare la corsia destra e Calvanese dirottato sulla fascia mancina. Maggiore esperienza e soprattutto maggiore fisicità in un reparto, quello difensivo, che da troppe giornate subisce gol in quantità industriali.



Ovviamente ci sarebbe da bilanciare il mix, con il dirottamento degli under tra centrocampo e attacco, oltre ovviamente al portiere. Per quest'ultimo ruolo, potrebbero risalire le quotazioni di Leone, tenendo conto di qualche indecisione di troppo evidenziata dall'ultimo arrivato Pizzella. Qualunque sia la scelta tra i pali, i tecnici potrebbero optare per un trittico di under ormai già collaudati, Martinelli, Corcione e Sorgente, con scelta da fare solo in merito alla disposizione tattica.



In caso di 4-4-2, Martinelli agirebbe da esterno alto con Liurni suo omologo sulla corsia opposta. In caso di 4-3-3, lo stesso Martinelli sarebbe schierato da intermedio, con Corcione e uno tra Monaco a Carrotta completare il reparto.



Intanto, non ci sarà prevendita per i tifosi che vorranno seguire la Nocerina a Vallo della Lucania. I biglietti saranno acquistabili direttamente domenica al botteghino dello stadio Morra. © RIPRODUZIONE RISERVATA