Nocerina, Vecchione fermo un turno: la prevendita per la gara col Casarano

La Nocerina perde uno dei suoi atleti più impiegati, in vista della prossima gara con il Casarano. Il giudice sportivo di Serie D ha infatti comminato un turno di squalifica a Vecchione, giunto alla quinta ammonizione stagionale nel derby contro la Mariglianese.

La buona notizia riguarda il pieno recupero di Bovo, che restituisce a mister Spica una valida alternativa in mediana appunto a Vecchione. L'esperto centrocampista ex Padova si è allenato in gruppo e dovrebbe far parte dell'elenco dei convocati per domenica.

La società intanto spera di poter contare su una buona cornice di pubblico in occasione del match con il Casarano. Tuttavia, le disastrose prestazioni offerte nelle ultime tre uscite di campionato non generano ottimismo in tal senso. Aperta comunque la prevendita dei tagliandi per tutti i settori, compresi i Distinti che inizialmente non erano stati inclusi dalla società.

Proseguirà anche col Casarano l'iniziativa rivolta agli alunni delle scuole e ai ragazzi delle scuole calcio del comprensorio. I biglietti sono acquistabili presso i punti Futuransa delle due Nocera, Goldbet Casolla e bar Niño Cafe a Nocera Inferiore. Nella giornata di domenica, a partire dalle ore 12, i biglietti saranno in vendita anche presso il bar Bristot nei pressi dell'ospedale Umberto I.