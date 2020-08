Sono ventisei i calciatori della Nocerina che hanno iniziato il lavoro fisico pre-campionato nel ritiro di Bracigliano-Siano. Tra questi, la società ha “promosso” quattro atleti che l'anno scorso hanno fatto parte della formazione Juniores rossonera.



La dirigenza ha ufficializzato nella tarda serata di ieri due tesseramenti. Confermato il centrocampista Pietro Martinelli, classe 2000, giunto a dicembre a Nocera. Volto nuovo è quello di Gaetano Dammacco, attaccante centrale classe 1998 che ha collezionato diverse parentesi in Serie C con le casacche di Matera, Akragas e Paganese. Nella scorsa stagione ha militato tra le fila del Team Altamura.



La società ha sottolineato di aver già chiuso positivamente diverse trattative, riservandosi di ufficializzarle dal prossimo 1° settembre per ragioni burocratiche.



