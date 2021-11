Nocerina vergognosa, ko per 6-1: col Fasano è «profondo rossonero»

Umiliata, strapazzata e rispedita a casa con 6 palloni nel sacco. Una vergognosa Nocerina restituisce morale a un Fasano fresco di cambio in panchina. Il nuovo tecnico dei pugliesi Danucci non avrebbe mai potuto immaginare un esordio così. E invece il suo Fasano ha chiuso i conti della partita in meno di mezz'ora, rifilando 3 gol ai molossi in 24 minuti e calando il poker al 40' del primo tempo.

Un disastro che finisce di diritto nel libro nero delle statistiche della Nocerina. Nel 2008 i molossi subirono un 2-6 in casa dal Pomigliano. Rispetto al match odierno, dunque, realizzarono un gol in più. All'epoca Cavallaro era un calciatore di quella Nocerina che, dopo varie rivoluzioni tecniche, riuscì a conquistare la riammissione tra i professionisti dopo aver vinto la finale playoff contro il Vico Equense.

Per ritrovare una sconfitta così umiliante bisogna ritornare al campionato Interregionale girone L 1990-91. Nel girone di ritorno i rossoneri rimediarono un sonoro 6-0 in casa del Bitonto. E a fine campionato retrocessero in Eccellenza.

Cattivi presagi, anche se obiettivamente l'attuale Nocerina sembra ben lontana dal rischio di finire di nuovo nei tornei regionali. Nel frattempo però l'aria s'è fatta pesante. La figuraccia odierna ha ulteriormente inasprito i rapporti con la tifoseria e a questo punto potrebbe pure iniziare ad alzarsi la temperatura della panchina di Cavallaro.

Al momento il silenzio stampa voluto dalla società non permette di percepire spifferi e indiscrezioni. Ma è chiaro che l'umiliazione subita oggi ad Alberobello - in uno stadio con settore ospiti degno di un torneo tra scapoli e ammogliati e non certo di un campionato nazionale - potrebbe portare con sé strascichi pesanti dal punto di vista tecnico. Già nelle prossime ore.