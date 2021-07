Nocerina verso una doppia conferma: Cavallaro e Bolzan restano rossoneri

La Nocerina dovrebbe a giorni inaugurare la nuova stagione sportiva con una duplice conferma. Il presidente Paolo Maiorino, declinata l'offerta pervenuta da un gruppo di imprenditori napoletani per rilevare il club, è pronto a ufficializzare il rinnovo dell'accordo con il direttore sportivo Riccardo Bolzan e l'allenatore Giovanni Cavallaro.

Le linee guida per la prossima annata dovrebbero prevedere un campionato di prima fascia per la Nocerina, dunque con l'obiettivo di migliorare il piazzamento playoff di quest'anno. Nei giorni scorsi il massimo dirigente ha preannunciato nuovi ingressi in società, ma al momento non sono ancora noti i nomi di coloro che affiancheranno Maiorino nella gestione del club rossonero.

Certo è che le aspettative dei tifosi non potranno essere disattese. La società avrà dunque l'obbligo di allestire un organico di primissimo piano per tentare la scalata alla Serie C, qualunque sia il girone in cui sarà collocata la squadra rossonera.