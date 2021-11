Nocerina verso l'esame di maturità: varie soluzioni contro la Casertana

Un esame di maturità importante, per iniziare un mese di novembre che dirà in via definitiva di che pasta è fatta la Nocerina. I molossi scenderanno in campo mercoledì al San Francesco contro la Casertana dell'ex Maiuri. Squadre separate da un solo punto in classifica, in piena zona playoff, mentre il Bitonto prova ad andare da subito in fuga.

Partita da tripla, tenendo conto di quanto hanno espresso in numeri in questo primo quarto di campionato. La Nocerina ha finora fatto percorso netto nelle gare casalinghe, senza concedere mai punti all'avversario di turno. Di fronte c'è però una Casertana che fuori casa non ha mai perso, ottenendo due pareggi e una vittoria.

Sul fronte rossonero, Cavallaro avrà tutti gli atleti a sua disposizione, a eccezione del baby Sellitti fermato dalla squalifica per l'affaire legato ai rimborsi del decreto Cura Italia. E allora ampio ventaglio di soluzioni in un sistema di gioco ormai collaudato. Nel 3-4-2-1 mercoledì potrebbe trovare spazio dal primo minuto Mazzeo, con maggiori possibilità di vederlo all'opera sulla trequarti e non da centravanti.

In attesa della forma migliore, l'attaccante ex Potenza potrebbe sfruttare le doti tecniche in qualità di rifinitore, con accanto l'under Palmieri e Talamo ad agire da centravanti. Una soluzione che lascerebbe inizialmente fuori Dammacco, pronto però alla staffetta con lo stesso Mazzeo.

In linea mediana potrebbe trovare di nuovo spazio da titolare uno tra Bovo e Donnarumma, con Vecchione che potrebbe partire inizialmente dalla panchina. L'alternativa potrebbe prevedere un ritorno di Donida nel trittico difensivo, con Vecchione collocato da quarto alto a destra.

Ciò che sembra certo è il quartetto degli under. Con Pitarresi tra i pali, gli altri titolari sarebbero Cuomo ed Esposito in mediana e il già citato Palmieri in prima linea. Domani mattina i rossoneri sosterranno la seduta di rifinitura allo stadio San Francesco.