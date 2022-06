Nocerina, vertenza di fine stagione: ricorso di Sorgente per 3200 euro

Chiusura di stagione con vertenza per la Nocerina. La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti ha accolto il ricorso dell'ex attaccante rossonero Simone Sorgente. L'atleta lamenta la mancata corresponsione di 3200 euro, somma relativa all'accordo economico sottoscritto con il club a partire dall'11 febbraio 2021.

La società rossonera non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non si è presentata all'udienza fissata per il 5 maggio scorso. Nel corso del dibattimento, il calciatore ha presentato copia dell'accordo economico ottenendo dunque l'accoglimento del suo ricorso.

La Commissione Accordi Economici ha imposto dunque alla Nocerina la corresponsione della somma all'ex attaccante e l'invio di copia della liberatoria entro trenta giorni dalla data di oggi, in cui è stato pubblicato il dispositivo.