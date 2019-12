Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche ha respinto tre reclami della Nocerina relativi a spettanze arretrate non versate agli ex rossoneri Dario Odierna, Luca Orlando e Filippo Di Crosta.



Lo scorso 23 ottobre, la Commissione Accordi Economici aveva accolto le loro istanze, disponendo il pagamento da parte della Nocerina delle spettanze arretrate: 4.500 euro a Odierna, 8.800 a Orlando e 900 euro a Di Crosta.



La Nocerina, forse per prendere tempo rispetto alla scadenza dei 30 giorni imposta dalle normative, si era opposta al dispositivo, ma ha ottenuto solo un aggravio di spesa. Il Tribunale Federale Nazionale, respingendo i tre reclami, ha pure disposto che la società del presidente Paolo Maiorino debba versare la somma di 500 euro a ciascuno dei tre atleti, a titolo di risarcimento delle spese di lite. © RIPRODUZIONE RISERVATA