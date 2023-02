Nocerina, risanate altre vertenze: Favasuli, «colmeremo le lacune»

L'opera di risanamento economico della Nocerina va avanti e nella giornata di oggi la società ha reso noto di aver sanato le pendenze economiche con gli ex rossoneri Alessio Donnarumma e Gaetano Dammacco. I “buchi” gestionali delle precedenti proprietà sono quasi terminati, così da rendere un po' meno ostica la programmazione per il futuro.

Intanto, facendo un passo indietro al deludente pareggio con l'Afragolese, il tecnico Erra potrebbe perdere un'altra pedina dopo il difensore Mansi e il centrocampista Basanisi. Sono infatti da valutare le condizioni fisiche di Talamo, uscito per un problema fisico dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Il fastidio a una coscia accusato in campo andrà valutato con esami strumentali per definire i tempi di recupero.

Il viceallenatore Favasuli non ha commentato negativamente la prestazione di ieri dei molossi, sottolineando però una battuta a vuoto nella prima fase di gara e nei 10 minuti a cavallo del gol del pareggio. «Non credo che sia una questione fisica, ma soprattutto mentale. La classifica comunque è rimasta invariata e quando non si riesce a vincere, meglio non perdere, a differenza di quanto accaduto in altre gare recenti».

Favasuli punta tutto sul lavoro per uscire dalla situazione critica di classifica. «Mister Erra sta gradualmente conoscendo al meglio i calciatori e potrà comprendere i modi per colmare le lacune emerse in campo».