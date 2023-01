Nocerina, via al ripristino dello stadio: gli allenamenti ancora a Lavorate

Partiti celermente i lavori di ripristino delle condizioni dello stadio San Francesco. Un disastroso allagamento provocato dalla rottura degli argini dell'alveo alle spalle della Curva Nord si era già verificato nel 1996, con un'esondazione che fece ancor più danni.

L'unico dettaglio positivo per la Nocerina riguarda il fatto che il prossimo turno casalingo è previsto per il prossimo 22 gennaio. Dunque, con un bel po' di giorni di tempo per ripristinare in primis la fruibilità degli spogliatoi. Da valutare più attentamente invece la situazione del manto erboso, da poco riportato in buone condizioni e messo a dura prova da tutta l'acqua - non certo pura e limpida - fuoriuscita dall'alveo. Toccherà ai tecnici incaricati dal Comune di Nocera Inferiore - ente gestore dell'impianto - stabilire con esattezza quali saranno i tempi di ripristino del manto di gioco.

Nel frattempo non ci saranno variazioni nel programma di lavoro stabilito da mister Zavettieri. La Nocerina si allenerà sul sintetico dello stadio Viscardi della frazione Lavorate di Sarno. Giovedì il tecnico ha fissato una sgambatura con la formazione Juniores Under 19, affidata dalla nuova proprietà al nuovo allenatore Gerardo Franza. Sedute a porte chiuse per i molossi, che sabato partiranno dopo la seduta di rifinitura alla volta della Basilicata, in vista della gara in trasferta contro il Francavilla.