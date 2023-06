Nocerina, via Iodice e Pagni: un ex Giugliano nuovo ds?

Cambio nella stanza dei bottoni della Nocerina. La società ha ufficializzato il divorzio da Pino Iodice e Danilo Pagni, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo nella seconda parte della stagione appena conclusa. Gli esperti dirigenti hanno dunque ritenuto opportuno risolvere consensualmente il rapporto con la Nocerina, che li avrebbe legati al club fino a giugno 2024.

I soci hanno ringraziato Iodice e Pagni per l'impegno profuso nella seppur breve esperienza nello staff dirigenziale rossonero.

E si sono già messi all'opera per individuare i sostituti. Per il ruolo di direttore sportivo nelle ultime ore è circolato il nome di Emanuele Righi, 48enne dirigente bolognese che è stato grande artefice del ritorno del Giugliano nel calcio professionistico, così come già accaduto in precedenza con il Mantova.

Ci sarebbe stato già un abboccamento nei giorni scorsi, ma al momento la società preferisce mantenere il massimo riserbo fino a una possibile fumata bianca. Stesso discorso inerente il capitolo allenatore: in pole position ci sarebbe ancora Gianluca Esposito, reduce dall'esperienza alla guida della Gelbison.