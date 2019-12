Un anno e mezzo dopo la precedente parentesi, l'attaccante Jerome Luis Dieme torna alla Nocerina. La società ha infatti ufficializzato il tesseramento del calciatore di colore, che ha già indossato il rossonero durante la gestione tecnica di Massimo Morgia. Nella prima parte della stagione è stato tesserato per gli umbri dello Sporting Trestina, ma non è riuscito a ripetere i discreti numeri collezionati nella passata stagione con il Gela, condita da 8 reti.



Ma le esigenze di mercato del club rossonero non si limitano certo a questa trattativa. Toccherà infatti compensare a dovere le otto partenze ufficializzate nei giorni scorsi. Partenze alle quali si sono aggiunti oggi pure altri svincoli, in gran parte di calciatori rimasti tesserati dalla passata stagione, ma mai inseriti nei piani tecnici di Di Costanzo prima e del duo tecnico Cavallaro-Esposito poi.



Si tratta dei centrocampisti Vincenzo Ferraioli ('98), Ennio Ferri ('99) e Francesco Vatiero ('99), oltre che dell'attaccante Luciano Amendola ('99). Ad eccezione di Ferri, tutti gli altri hanno collezionato un buon numero di presenze nello scorso campionato di Serie D. © RIPRODUZIONE RISERVATA