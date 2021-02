Nocerina, vittoria esterna dopo due mesi: Dammacco-Katseris, Torres ko al Sanna

La Nocerina vince in trasferta dopo due mesi, riprendendosi un piazzamento provvisorio in zona playoff. I molossi battono a domicilio la Torres col punteggio di 2-1, pur sbattendo più volte contro il muro eretto dall'estremo difensore dei sardi, Frasca, di gran lunga il migliore dei suoi.

Il vantaggio rossonero è firmato dal redivivo Dammacco, che si fa perdonare la disastrosa prestazione col Savoia sbloccando il risultato prima che il cronometro completi il primo giro dopo il fischio d'inizio. E la Nocerina potrebbe pure rimpinguare il bottino, ma prima la mira di De Iulis, poi le parate di Frasca su Dammacco e sullo stesso De Iulis tengono in partita i padroni di casa.

Che sfruttano la dura legge del gol per ristabilire la parità proprio dopo l'occasionissima del centravanti, ex di turno. Alla mezz'ora Prosi su punizione vanifica il tentativo di Volzone e insacca per il parziale 1-1. Sul versante opposto Frasca si mette ancora di traverso sulla punizione di Katseris, prima che la Nocerina rischi la beffa a pochi istanti dall'intervallo, con la pregevole conclusione di Vavassori che non inquadra di poco lo specchio della porta.

Nella ripresa la Torres è più propositiva e ancora con Prosi su calcio di punizione tiene impegnato Volzone. A metà frazione arriva però il nuovo vantaggio dei molossi, con Katseris che riesce finalmente a trovare il varco lasciato libero dall'estremo difensore di casa, coronando con il gol una prestazione straordinaria. Lo stesso esterno greco, poco prima della mezz'ora, chiama Frasca all'ennesimo intervento provvidenziale.

Il forcing finale della Torres produce solo una conclusione di Ponsat sulla quale Volzone si fa trovare pronto. Per la Nocerina, dunque, un successo meritatissimo dopo le critiche - forse troppo pesanti - piovute dopo lo 0-0 casalingo nel derby col Savoia. Qualche ora per godersi il successo, poi subito testa al prossimo impegno ravvicinato: giovedì 4 marzo è infatti in programma il recupero della gara esterna con il Formia.

