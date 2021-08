Nocerina, vittoria nel test di Scafati: rete di Gallo, under da Gibilterra

Vittoria di misura nel test esterno contro la Scafatese. La Nocerina di mister Cavallaro continua nel lavoro precampionato, affrontando una formazione che lotterà per il primato nel girone C di Eccellenza. Squadra molto ben attrezzata quella di mister De Felice, uno dei tanti ex molossi in maglia gialloblu: al netto di qualche assenza, è apparsa più in palla, forte di una preparazione avviata a inizio agosto, con una decina di giorni di anticipo rispetto ai rossoneri.

In campo, la Nocerina ha schierato nel primo tempo quella che al momento sembra essere la formazione titolare. Cerniera difensiva di esperienza davanti ad Al Tumi, con Rizzo, Donida e Garofalo. In mediana, gli under Menichino ed Esposito hanno agito sulle fasce, con Vecchione al centro accanto al playmaker Donnarumma. In prima linea, Talamo e l'altro under Palmieri hanno supportato il centravanti Simonetti.

Il taccuino delle azioni è maggiormente occupato da iniziative dei canarini. Malafronte e Itri non inquadrano lo specchio nel primo tempo, prima di una conclusione di Simonetti parata da Cappuccio. Nella ripresa Palumbo, altro ex, ci prova due volte trovando prima l'opposizione di Pitarresi, poi il palo a dirgli di no.

Il gol della Nocerina arriva intorno a metà frazione, con un “giro” beffardo di Salvatore Gallo che batte l'estremo difensore di casa. L'autore del gol, attaccante esterno classe 2001 attualmente in prova, è reduce da due stagioni nel massimo campionato di Gibilterra. Lo score personale parla di 37 presenze e 10 gol complessivi, 8 dei quali nella scorsa stagione.

Al netto di ritmi non altissimi dovuti ai carichi di lavoro, mister Cavallaro ha potuto annotare qualche buona indicazione anche nel test odierno. Prossimo appuntamento per la Nocerina è fissato per il 4 marzo prossimo contro il San Marzano, altra formazione di primo piano del girone C di Eccellenza.