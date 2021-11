Nocerina, voglia di riscatto a Fasano: ballottaggio in mediana, attacco over

Clima di contestazione nelle due Nocera e trasferta senza l'apporto dei tifosi. La gara esterna contro il Fasano rappresenta un importante test “psicologico” per la Nocerina. Reduci dal meritato scivolone interno contro il Cerignola, con annessi striscioni contro società e tecnico, i rossoneri di Cavallaro sono chiamati al riscatto per provare a risalire qualche posizione di classifica.

Gli ultrà della Curva Sud diserteranno la trasferta perché la società pugliese ha messo a disposizione dei sostenitori ospiti meno di 40 tagliandi, che si sistemeranno su una tribunetta degna di campetti di calcio a 5 amatoriale. Questioni comunque di poco rispetto a quanto dovranno fare in campo i calciatori.

Possibile un ballottaggio tra Vecchione e Bovo per una delle due maglie al centro della mediana. La batteria degli under potrebbe vedere un avvicendamento tra Mancino e Saporito, con quest'ultimo pronto a giocarsi una chance da titolare nella linea difensiva a tre.

In avanti possibile la presenza contemporanea dal 1' di tutti e tre gli attaccanti “over”, con Dammacco e Talamo a supporto di Mazzeo. E dunque iniziale panchina per il classe 2000 Palmieri, che a dispetto del grande impegno profuso, ha evidenziato poco cinismo in fase conclusiva.