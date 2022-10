Nocerina, Zavettieri dopo l'Altamura: «Il gol del 2-3 un errore di maturità»

«Ci è mancata la giusta maturità per gestire il risultato e portare a casa un punto dopo aver raggiunto il pareggio in una gara comunque piena di difficoltà». Nunzio Zavettieri riassume così la sconfitta casalinga della Nocerina contro l'Altamura di Ginestra.

Il tecnico rossonero sottolinea la mancanza della giusta lucidità che, dopo 90 secondi dalla rete del 2-2 siglata da Talamo, ha portato al contropiede degli ospiti che hanno trovato la rete del successo. «Un atteggiamento dettato forse dalla voglia di provare addirittura a vincere la partita».

Zavettieri rimarca che «nel primo tempo sono mancate le misure sulle loro mezzali e non ci è riuscito giocare uomo contro uomo tra i nostri attaccanti e i loro difensori. Non credo comunque che sia stata una prestazione indecorosa, perché i ragazzi non si sono assolutamente risparmiati in campo. Forse in questo momento il limite della squadra è quello di passare da momenti molto positivi a fasi in cui si gioca molto male, anche nel corso di una stessa partita».

La discontinuità resta quindi uno dei difetti principali, ma non l'unico per la Nocerina vista in campo in questo primo scorcio di campionato. «Dobbiamo lavorare sulle oggettive difficoltà e sui limiti evidenziati finora dal campo e dalla classifica. Poi al momento opportuno si faranno le valutazioni sui correttivi da apportare, rispettando le intenzioni della società».

Mercoledì intanto si ritorna già in campo. La Nocerina ospiterà al San Francesco il Portici nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D. Il match, in programma alle 14.30, sarà diretto dal signor Loris Graziano della sezione di Rossano.