Nocerina, per Zavettieri pari giusto: «Nella ripresa eravamo troppo bassi»

Nunzio Zavettieri accoglie con estremo favore il pareggio esterno della Nocerina a Barletta. Vista la mole di occasioni create, il punteggio sta sicuramente stretto più ai pugliesi che ai campani. E infatti il trainer dei molossi tiene a sottolineare che «il risultato è giusto, nonostante il rammarico di non aver saputo difendere il vantaggio. Abbiamo tenuto bene il campo nel primo tempo ma nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo e non siamo riusciti a ripartire come volevamo».

Qualche problema di formazione per la Nocerina. Oltre ai lungodegenti Khaleel e Giacomarro, Zavettieri ha dovuto rinunciare in extremis anche a Cuomo, potendo pure impiegare solo a mezzo servizio Magri e Mincica alle prese con fastidi muscolari. «Mi auguro di avere quanto prima tutti i calciatori a disposizione per poter far sì che questa squadra possa finalmente esprimere tutto il suo potenziale».

Sul suo ritorno in panchina dopo l'inizio nel ruolo di direttore tecnico, Zavettieri non ha dubbi: «Ho preferito metterci la faccia direttamente più che promuovere l'arrivo di un nuovo allenatore, anche su input della società. Ci sono state diverse vicissitudini in queste ultime settimane, ma dal canto mio farò di tutto per tirare fuori il massimo da questo gruppo, nel quale credo fermamente».