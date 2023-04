Nocerina, ancora prezzi popolari: il club chiama a raccolta i tifosi

Scontro diretto fondamentale per la corsa salvezza. In casa Nocerina c'è attesa per il match contro il Gladiator, sfida che può rappresentare una svolta decisiva per i molossi verso l'obiettivo del mantenimento della categoria. Rossoneri e nerazzurri sono al momento fuori dalla zona playout, ma il minimo vantaggio sull'Afragolese non consente alle due squadre di dormire sonni tranquilli.

Lo sa bene la dirigenza della Nocerina che prova a chiamare ancora una volta a raccolta i propri tifosi, forte anche del ritrovato entusiasmo maturato dopo l'inatteso successo esterno di Fasano.

Domenica 16 aprile dunque ancora spazio ai prezzi popolarissimi: il tagliando di ingresso costerà 5 euro per tutti i settori ed è facile prevedere che gli ultras traslocheranno ancora una volta in tribuna per poter far sentire ancor più da vicino il sostegno alla squadra.