Nocerina, tifosi sotto osservazione: turnover in coppa contro il Portici

Gli episodi violenti avvenuti in occasione della gara tra Nocerina e Brindisi dello scorso 17 ottobre hanno fatto scattare una sorta di “alert” negli uffici dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. L'organo del Ministero dell'Interno ha infatti messo sotto osservazione la tifoseria rossonera per tutti i prossimi impegni ufficiali, in particolar modo per le trasferte.

Dunque, in vista del derby Puteolana-Nocerina in programma il prossimo 6 novembre, l'Osservatorio ha dato mandato agli organi competenti di individuare eventuali profili di rischio connessi alla gara, così da poter determinare eventuali restrizioni per i supporters molossi. Fino alle decisioni, non sarà attivata la vendita dei tagliandi per la tifoseria nocerina.

Intanto domani la squadra scenderà di nuovo in campo per un impegno ufficiale. Al San Francesco si gioca il derby con il Portici, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D. Si gioca su turno unico, dunque in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari saranno tirati i calci di rigore per stabilire la squadra qualificata ai sedicesimi.

Nella lista dei convocati diramata da mister Zavettieri, oltre ai lungodegenti Khaleel e Giacomarro, mancano anche il portiere Stagkos e il difensore Magri, quest'ultimo già in tribuna nella gara di domenica contro l'Altamura. Probabile dunque un ampio turnover, stante anche la convocazione dei baby Dorato, Amarante e Gaudino.