Nola calcio: esonerato il tecnico Antonio Rogazzo

La decisione della società assunta stamattina a seguito della sconfitta interna di domenica scorsa ad opera del Sorrento ma già dopo la sconfitta di Palma Campania era montata la protesta dei tifosi. Il Presidente Nappi aveva tuttavia rinnovato fiducia a tecnico e staff. Stamani invece la decisione dell'esonero e l'addio anche del diesse Corsale.

A giugno l’arrivo di mister Antonio Rogazzo, classe 1983 ex calciatore professionista con all’attivo già diverse esperienze in Italia e all’estero. Arzanese, Nocerina, Sant’Antonio Abate tra le altre e tanti anni in Cina e Arabia Saudita al seguito di Fabio Cannavaro. L'obiettivo era migliorare la posizione dello scorso campionato, invece la doppia sconfitta con Palmese e Sorrent chiude l'esperienza del tecnico all'ombra dei gigli