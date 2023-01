Nola calcio, esonerato il tecnico Cavallaro. In corsa Cioffi e Ferrazzoli per la sostituzione

Come anticipato stamani da Il Mattino sulla edizione cartacea, il Nola Calcio 1925 ha sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Giovanni Cavallaro.

La sconfitta subita ad Artena domenica scorsa, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso con i tifosi da tempo contro il tecnico che nelle ultime 11 partite su ben 33 punti a disposizione ne ha ottenuti soltanto 6. E dire che la società aveva esaudito tutte le richieste del tecnico rifacendo praticamente la squadra che resta malinconicamente ultima in classifica. L'obiettivo resta la salvezza e il Nola dovrà impegnarsi con tutte le proprie forze per centrarlo. "Al mister Cavallaro - si legge in una nota - vanno i ringraziamenti della società e l'augurio per altre fortune nel proprio futuro professionale". La società si riserva il giusto tempo per decidere il sostituto di mister Cavallaro alla guida tecnica della prima squadra. In corsa Cioffi e Ferrazzoli. Appare lontano invece un ritorno di Rogazzo.

