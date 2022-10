Nola calcio, il nuovo tecnico é Giovanni Cavallaro

La firma del contratto questa sera nella sede del sodalizio bianconero. Il siciliano di Palermo Giovanni Cavallaro, sostituisce dunque Antonio Rogazzo alla guida tecnica de­lla prima squadra. Ex calciatore profess­ionista e allenatore della Nocerina, Cav­allaro guiderà il pr­imo allenamento già dalla giornata di do­mani. Contestualmente il Nola riabb­raccia Pietro Scamar­cia che ritorna a ri­coprire il ruolo di Direttore Sportivo dopo averlo fatto già nella scorsa stagio­ne. Una trattativa lampo che ha portato il tecnico a firmare questa sera il contratto. In giornata si era parlato anche di Feola e Potenza ma Cavallaro ha vinto la concorrenza di entrambi e domani pomeriggio sarà dunque in campo per dirigere il primo allenamento in vista della trasferta sarda di domenica dove i bianconeri affronteranno la formazione della Ilvamaddalena 1903.