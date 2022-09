Il Nola calcio ricevuto dal vescovo alla vigilia del derby con l'Angri

L'incontro con monsignor Francesco Marino, nel Sal­one dei Medaglioni del Palazzo Vescovile dove calciatori, tecnici e dirigenti hanno ricevuto la benedizione del prelato.

Quello di oggi, alla vigilia del derby che i bianconeri giocheranno domenica con l'Angri in trasferta, fa seguito all'incontro avvenuto ad inizio stagione. La società ha rinnovato l'in­vito al vescovo per assistere ad una prossima gara sul terreno amico di via Seminario.

Presente anche il presidente di Gramas (Rete delle Grandi Macchine a Spalla), Luca De Risi, che insieme alla società bianconera é impegnato per donare abbonamenti omaggio per la stagione in corso, attraverso le par­rocchie di Nola, ai tifosi più bisognosi che non hanno la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento. Dopo il saluto, il gruppo ha vi­sitato il Duomo insieme a don Mimmo De Risi, parroco della catt­edrale, e la statua di San Paolino, co­patrono della città.