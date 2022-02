Nola-Mariglianese 1-1, il derby si decide in tre minuti

Finisce con un pari il derby salvezza fra Nola e Mariglianese. Allo Sporting Club finisce 1-1: bruniani in avanti con Coratella e ripresi dopo appena tre minuti da Aracri (foto Società Sportiva Nola 1925). Il punto non accontenta per niente il Nola, ancora sestultimo a braccetto con il San Giorgio ma con due gare da recuperare, mentre rappresenta per la Mariglianese un altro piccolo passo verso la salvezza (biancazzurri attesi da un recupero e per il momento a +3 sui playout).

Il vantaggio del Nola arriva alla mezz’ora nel segno di Coratella, alla sua prima marcatura in maglia bruniana, ma dura appena tre minuti: Aracri fa 1-1, poi Cappa si esalta intercettando e sventando il rigore calciato da Esposito.

Per il Nola, adesso, altro appuntamento cruciale in ottica salvezza, sempre allo Sporting Club: mercoledì si gioca infatti il recupero contro il Bisceglie (quintultimo a -2 dai bruniani).