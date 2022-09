Nola-Portici finisce in parità: azzurri avanti, reazione lampo dei bruniani

Finisce in parità il derby del Borsellino di Volla fra Nola e Portici. Secondo pareggio consecutivo e terzo risultato utile nelle prime quattro gare per i bruniani, quarto risultato utile consecutivo per gli azzurri di Sarnataro.

La gara si decide nei primi dieci minuti di gioco. Ospiti in vantaggio al 6’ con una perla in rovesciata di Orlando. Quattro minuti e la reazione dei padroni di casa porta al definitivo 1-1: lo realizza Maio, abile a sfruttare in area un assist di Faiello.

La pressione dei bruniani è costante ma non consente di scardinare le maglie dell’attenta retroguardia azzurra. È ghiotta l’occasione targata Chianese, che va vicinissimo al 2-1 spara alto nell’area piccola. Annullata per off-side la rete di Bontempo, a segno in pieno recupero.

Il punto consente al Nola di tenersi a metà classifica, mentre il Portici continua a viaggiare tra le prime della classe con sei punti all’attivo.