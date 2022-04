San Giorgio caparbio riprende il Nola: il derby salvezza finisce 3-3

Finisce con un pirotecnico 3-3 il derby salvezza fra Nola e San Giorgio: è caparbia la reazione dei granata, che – sotto di due reti – riacciuffano il pari a dieci minuti dal termine con un eurogol di Caprioli. Il punto consente ai bruniani di tenersi a +4 sui playout, mentre il San Giorgio aggancia il Nardò a quota 35, al quartultimo posto.

Parte bene la squadra di Ambrosino, che al quarto d’ora sfiora il vantaggio con Scalzone: micidiale il suo colpo di testa – su pennellata di Di Pietro –, con Marino che nell’occasione si salva con la complicità della traversa. san Giorgio in vantaggio al 22’: dopo un rimpallo in area il pallone arriva ad Argento, che si gira in un fazzoletto e lascia partire un destro secco che scheggia la parte interna del palo e poi si insacca. Il pari bianconero è immediato e matura dagli undici metri: penalty propiziato da Sepe e realizzato da Ruggiero. Il San Giorgio ci riprova alla mezz’ora con un’invenzione di Caprioli, che scorge il portiere lontano dai pali e tenta la soluzione dai quaranta metri, colpendo la parte alta della traversa.

Nella ripresa la pressione del Nola è subito intensa. Al quarto d’ora Bellarosa si supera su Ruggiero, ma sulla respinta D'Orsi realizza il 2 a 1 per i padroni di casa. Passano sette giri di lancetta e Figliolia fa 3 a 1 di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Scatta quindi la reazione del San Giorgio. Al 25’ Raiola subentra a Mancini e dopo dieci secondi trova il 3 a 2 con una gran girata all'interno dell'area. I granata attaccano e lasciano spazi agli avversari, con Di Dato che alla mezz’ora si fa ipnotizzare da un Bellarosa ancora decisivo. Il forcing ospite si concretizza cinque minuti più tardi, quando Caprioli calcia al volo dai venti metri e indirizza all’incrocio per il definitivo 3-3.

Allo scadere proprio Caprioli rimedia il rosso per proteste ma +è l’ultimo sussulto del derby. Ed ora, per il San Giorgio, il doppio – cruciale – confronto interno con Bisceglie e Nardò.