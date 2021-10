Non decolla il derby fra Mariglianese e San Giorgio: 0-0 al Gobbato

Termina a reti inviolate il derby del Gobbato fra le neopromosse Mariglianese e San Giorgio. Il pari riflette sostanzialmente l’andamento del match, che stenta a decollare e vive di sporadici sussulti (foto Us Mariglianese). Slitta ancora, dunque, l’appuntamento con la prima vittoria interna per l’undici di Sanchez, reduce dal blitz di Rotonda; resta a secco di successi il San Giorgio, che nell’ultimo turno – a Volla – ha incassato un beffardo ko per mano del Lavello. Il punto consente alla Mariglianese di portarsi a quota quattro in classifica; due punti in tre partite, invece, per il San Giorgio.

Mariglianese pericolosa al quarto d’ora sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di De Angelis, che cerca Esposito in area: si salva con qualche affanno la difesa granata, rimediando in corner. Nel finale di frazione, pericoloso prima il San Giorgio con Raiola, che sfiora il palo su punizione da posizione defilata, poi la Mariglianese con Esposito, su cui salva Barbato.

Nella ripresa, dieci minuti e Navas – sugli sviluppi di un calcio piazzato – impatta male da posizione favorevole. Peluso prova a trascinare la Mariglianese al quarto d’ora, ma Esposito spreca sparando alto. I granata provano a sfondare prima con Varela e poi, nel finale di gara, con Di Domenicantonio e Cassese, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.