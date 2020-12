Terza sconfitta consecutiva per il Portici – volenteroso ma parecchio inesperto – che al Città degli Ulivi cede di misura al Bitonto. Successo in rimonta per i neroverdi, che nell’extra time ribaltano l’iniziale vantaggio azzurro targato Maione.

Deciso l’approccio alla gara degli azzurri, che nella prima frazione tengono bene il campo e concedono ben poco ai padroni di casa. Il primo tempo scorre senza particolari sussulti fino al minuto 42, quando – sugli sviluppi di un corner di Nappo – Maione sigla il vantaggio con una precisa inzuccata.

Nella ripresa la musica cambia drasticamente. È il Bitonto a fare la partita; il Portici prova a contenere, provando a pungere in ripartenza. Alla mezz’ora un’inzuccata di Genchi ristabilisce la parità. In pieno recupero poi, quando la gara sembrava ormai indirizzata sui binari dell’1-1, la beffa cocente: Petta profitta di una retroguardia – nell’occasione – disattenta e – anche stavolta sugli sviluppi di un calcio piazzato – trova il colpo da tre punti.

È notte fonda per il Portici, che sprofonda all’ultimo posto in condominio con Aversa, Fasano e Puteolana. E la panchina di Panico non sembra più così solida.

