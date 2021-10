Numeri da record per il Giugliano capolista: in città entusiasmo alle stelle

Quattro vittorie consecutive, nove gol fatti e nessuno subito. Il Giugliano di Giovanni Ferraro, capolista del girone G, vola e i numeri ben fotografano questo brillante avvio di campionato. I tigrotti, reduci dal netto successo con l'Arzachena, sconfitta in casa con un perentorio 4-0, sono già proiettati all'incontro di domenica sul campo del Carbonia. Il tecnico Ferraro, intanto, prova a smorzare gli entusiasmi: "Andiamo avanti, lavoro e testa bassa - spiega il trainer gialloblu - Siamo all’inizio di un percorso e la classifica non significa nulla al momento, se non darci certezze sul lavoro che mettiamo in pratica durante la settimana". L’allenatore del Giugliano aggiunge: "Ciò che mi rende più orgoglioso, al momento, è la professionalità dei ragazzi. Sono encomiabili, il lavoro porta sempre i suoi frutti. Non sarà sempre semplice, quello che conta è essere uniti e remare tutti dalla stessa parte. Un corpo unico per cercare di raggiungere un obiettivo importante".