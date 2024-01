Nuova Florida-Nocerina 0-2: quarto successo consecutivo

Quarta vittoria consecutiva in altrettanti turni del girone di ritorno per la Nocerina. I rossoneri espugnano il campo del Nuova Florida col punteggio di 0-2, con Cardella ancora una volta gran protagonista. Il centravanti ex Ostiamare firma lo 0-1, servendo poi a Carotenuto l'assist per il definitivo raddoppio.

La squadra di Nappi impiega diversi minuti per prendere le misure ai padroni di casa, che provano a creare un paio di opportunità da rete ma ne ricavano solo conclusioni abbondantemente fuori dallo specchio della porta.

Meglio fa la Nocerina nel primo tempo quanto a pericolosità, ma all'intervallo si va sullo 0-0.

Il punteggio si sblocca intorno al quarto d'ora della ripresa, con Cardella bravo ad approfittare di un incredibile malinteso difensivo del Nuova Florida, insaccando a porta vuota. Non c'è un'efficace reazione da parte dei padroni di casa, che rischiano di subire il raddoppio su iniziativa personale di Liurni, con palla sul fondo.

La Nocerina controlla e nel finale piazza il colpo del ko. Cardella lancia Carotenuto che supera il diretto avversario, si incunea in area e fredda il portiere in uscita per lo 0-2. Un gol che tramortisce definitivamente la Nuova Florida, a rischio tris quando Negro è costretto a un salvataggio sulla linea su una pericolosa incursione di Rossi.

Al triplice fischio ovvia gioia dei molossi al cospetto dei 50 tifosi che hanno potuto seguire la squadra in trasferta. Nappi chiede ai suoi di non guardare la classifica, ma i numeri dicono che la Nocerina s'è arrampicata fino a 2 sole lunghezze dal secondo posto.