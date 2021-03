Savoia, pari all'esordio per Ferraro: «Non mi è piaciuto l'atteggiamento»

Pari a reti bianche per mister Ferraro al suo esordio sulla panchina del Savoia, che impatta ad Ardea contro il Nuova Florida (foto ufficio stampa). Sugli scudi il baby portiere oplontino Esposito, decisivo in almeno tre occasioni.

Prima frazione di gioco decisamente avara d’emozioni. Il primo squillo arriva al minuto 19 e parte dai piedi di Kyeremateng, che ci prova dalla distanza senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 34’ si vedono i padroni di casa con una conclusione dal limite di Piro, che Esposito devia in corner.

Ben più vivace la ripresa. Tre minuti ed i laziali sfiorano il vantaggio con Piro, su cui è decisivo il baby portiere oplontino Esposito. D’Ancora ci prova dalla distanza, ma per Giordani è ordinaria amministrazione. Ben più insidiosa la successiva conclusione di Kyeremateng, innescato da un filtrante di Fornito: sfera di un nulla sul fondo. Capparella esalta i riflessi di un sempre attento Esposito, che si ripete poi in pieno recupero su Suriano.

Il punto consente ai bianchi di avvicinarsi alla quinta piazza, occupata dal Carbonia ed ora distante una sola lunghezza. Intanto, in vetta, il Monterosi – vittorioso nel recupero di Muravera – scavalca il Latina e matura un vantaggio di tre lunghezze sui pontini.

A margine del match, l'analisi di mister Ferraro. «Non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra in molte situazioni, dobbiamo lavorare per cambiare atteggiamento. Nelle prossime 13 partite, che per noi sono 13 finali, ci giochiamo il nostro futuro. Bisogna essere più precisi, fare qualcosa in più, prendere maggiore iniziativa per trovare la rete. Non ci saranno innesti dal mercato, abbiamo una rosa importante e disponiamo di tutte le risorse per uscire da questa situazione. Bisogna prendere coscienza della maglia che vestiamo».

