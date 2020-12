Ancora una tegola in casa Giugliano alla vigilia del derby con l'Afragolese. Il tecnico Massimo Agovino, ingaggiato dalla società gialloblu poco meno di due mesi fa, ha rassegnato le sue dimissioni. Domani, come annunciato nel corso di una conferenza stampa dal presidente Luigi Sestile e dal ds Franco Mango, siederà in panchina il responsabile della Juniores Giuseppe Iacolare. "Dimissioni che giungono come un fulmine a ciel sereno - ha spiegato il ds Mango - Nella tarda serata di ieri, nelle ore successive alla seduta di allenamento, Agovino mi ha riferito di non voler proseguire nell'esperienza giuglianese". Il tecnico ha annunciato la sua decisione due giorni dopo l'addio dei quattro veterani della squadra, Liccardo, Carbonaro, Caso Naturale e Di Girolamo, entrati in rotta di collisione con il club. Il presidente Sestile ha intanto annunciato l'acquisto di Liberato Russo (nella foto), difensore classe 1992.

