Nuovo attaccante al San Marzano: c'è la firma di Bacio Terracino

Ancora un volto nuovo in casa San Marzano all'indomani del derby con la Cavese. La società del presidente Felice Romano ha reso noto il tesseramento di Antonio Bacio Terracino, attaccante esterno classe 1992 proveniente da L'Aquila.

Atleta brevilineo, il nuovo atleta blaugrana rimpingua la colonia di ex calciatori della Cavese attualmente a disposizione di mister Zironelli. Ieri ha assistito a bordocampo al match contro la sua ex squadra, con cui ha disputato 64 gare condite da 9 reti e 14 assist nelle ultime due annate.

In carriera ha giocato 190 gare in Lega Pro con 29 reti all'attivo, oltre a 91 presenze e 12 gol in Serie D. Si è messo da subito a disposizione di mister Zironelli, rinforzando dunque il reparto offensivo blaugrana in vista del girone di ritorno.

La società ha contestualmente ufficializzato la risoluzione degli accordi con l'attaccante esterno Ezequiel Melillo e con il difensore under Tommaso Pisciotta.