È terminato col risultato di 3-2 in favore del Savoia, l’allenamento congiunto sostenuto nel pomeriggio a Sant’Anastasia con il Napoli United (ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza).

Al termine del test, il tecnico dei bianchi Salvatore Aronica (foto ufficio stampa) ha speso parole d’elogio per i suoi, evidenziandone la crescita sia sul piano atletico che su quello tecnico.



«È stato un ottimo allenamento con una squadra molto organizzata e di categoria. Siamo riusciti anche stavolta ad impiegare tutti gli effettivi e di questo siamo molto soddisfatti. Domani sosterremo una seduta di scarico in vista di sabato, quando affronteremo un allenamento congiunto decisamente importante con una squadra di serie D. Sono molto contento di come stanno rispondendo i ragazzi sul campo, vedo grande applicazione e voglia di mettersi in mostra. La squadra risponde bene sia atleticamente che tecnicamente. Procede il nostro percorso di avvicinamento al campionato».



Sabato dunque, appuntamento a Piedimonte Matese per l’amichevole – fischio d’inizio alle ore 17 – con l’Fc Matese, neopromosso nel massimo campionato dilettantistico. Giovedì si tornerà al quartier generale di Sant’Anastasia per il test con la Sangiuseppese, mentre domenica 20 settembre si chiuderà il ciclo di impegni precampionato con il San Giorgio (Eccellenza) a Torre Annunziata. © RIPRODUZIONE RISERVATA