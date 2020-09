Ultima, prestigiosa amichevole precampionato quest’oggi per il Portici, che al San Ciro ha superato per 3-2 la formazione Primavera del Napoli. Un test particolarmente utile e probante per la compagine di mister Panico, ad una settimana dall'avvio della stagione ufficiale.



Nel primo tempo i padroni di casa staccano i baby azzurri: si va all’intervallo sul 2-0 per l’undici di mister Panico, per effetto delle reti di Imbimbo e Maione. Ad inizio ripresa riapre i giochi Altomare, poi capitan Onda cala il tris per il Portici; quindi la marcatura di Cioffi, che fissa il risultato sul definitivo 3-2. Di mezzo, il - consueto e - corposo valzer di sostituzioni, che ha consentito ai tecnici Panico e Cascone di impiegare tutti gli effettivi.



Con una nota ufficiale, il Portici ha ringraziato «amichevolmente la SSC Napoli per la collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento dell’amichevole, con l’auspicio di una stagione ricca di soddisfazioni».

Per gli azzurri di Panico, adesso, settimana tipo di lavoro in vista dell’esordio in campionato al Fittipaldi di Francavilla, tornato in serie D per la porta di servizio del ripescaggio dopo la retrocessione sancita dal Consiglio Federale post Covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA