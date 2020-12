Non è partita nel migliore dei modi la convenzione tra il Dipartimento Interregionale e la Federlab, per l'esecuzione dei test Covid obbligatori prima degli incontri di campionato. Tra ritardi e assenze ingiustificate, ci sono state rimostranze da parte di numerose società.

Ad oggi sono ben 17 gli incontri rinviati tra i vari gironi di Serie D, per l'indisponibilità del personale Federlab a eseguire i test rapidi e gli eventuali tamponi molecolari di controanalisi. Il lungo elenco comprende anche la gara Nocerina-Latte Dolce, rinviata a data da destinarsi come Formia-Torres nello stesso girone e Lavagnese-Bra del girone A.

Il Dipartimento Interregionale ha già fissato per mercoledì il recupero di gran parte degli incontri saltati questo weekend per i disguidi sui test. Unica eccezione, Prato-Lentigione (girone D) fissato per mercoledì 30 dicembre su accordo tra i club.

Altre quindici gare previste per questo weekend sono saltate - e rinviate a data da destinarsi - a causa dei casi accertati di positività al Covid. Tra queste figurano partite dei gironi che interessano le formazioni campane: Brindisi-Molfetta (H), Arzachena-Nuova Florida (G) e Fc Messina-Marina Di Ragusa (I).

