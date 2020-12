SORRENTO - Prima sconfitta stagionale del Sorrento (3-4). Il Lavello, allenato da Zeman junior, riesce a spuntarla sulla squadra rossonera, al termine di una gara caratterizzata da sette reti e un rigore fallito. L'uno-due del Lavello tra il 32' e il 38' del primo tempo con una doppietta di Burzio. Il Sorrento riesce ad accorciare le distanze sui titoli di coda del primo tempo con un colpo di testa di Mezzavilla (46'). In avvio di ripresa, Fusco rivoluziona la formazione ed inserisce Cesarano, Cassata e Cunzi al posto di Terminiello, Camara e Alfonso Gargiulo.

Al 4' il capitano ospite Vitofrancesco atterra Cunzi in area. Il rigore concesso dall'arbitro Bracaccini, tuttavia, calciato dallo stesso Cunzi, finisce tra le braccia del portiere Franetovic. Il Sorrento non si demoralizza, anzi, riparte con maggiore determinazione. Una doppietta di Liccardi, tra il 9' e il 16' ribalta il risultato (3-2). La reazione del Lavello è efficace e al 23' Giunta riequilibra il risultato (3-3). La rete decisiva degli ospiti arriva al 39' con il nuovo entrato Quattara che libera Burzio che batte Scarano e fissa il risultato sul 3-4. Il Sorrento, nonostante la sconfitta, conserva il primato in classifica con due punti di vantaggio sul Casarano, vittorioso (3-1) nell'incontro casalingo con il Team Altamura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA