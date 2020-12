Ipotesi trasloco ad Angri per le prime gare ufficiali di gennaio. La Nocerina valuta l'evenienza in vista della ripresa del campionato, per preservare il manto erboso del San Francesco che mal sopporta la pioggia.

I molossi potrebbero optare per il sintetico del Pasquale Novi, tenendo conto degli impegni ravvicinati previsti da calendario con Carbonia e Cassino, cui dovrebbe aggiungersi pure il recupero con il Latte Dolce, su cui le società avrebbero raggiunto un accordo per il 13 gennaio.

La Nocerina ha già calcato il manto dell'impianto doriano per il recupero della prima giornata contro il Giugliano. E avrebbe dovuto concedere il bis proprio contro il Latte Dolce, prima che la Lnd disponesse il rinvio per la mancata esecuzione dei test rapidi ai tesserati del club sardo da parte della Federlab.

Intanto ad Angri la squadra di Cavallaro continua ad allenarsi, alternando lavoro prettamente fisico e atletico ad esercitazioni tecnico-tattiche.

Il gruppo ha perso oggi un altro under che ha chiesto e ottenuto di lasciare la squadra. Dopo lo svincolo di Campanile e il trasferimento di Galiano al Nola, è toccato a Prevete salutare gli ormai ex compagni. Il jolly classe 2002 si era messo in evidenza nella scorsa stagione in Eccellenza, con la casacca della Palmese. Tuttavia, non ha trovato spazio a Nocera e ha optato per il trasferimento nella rinnovatissima Puteolana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA