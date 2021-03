Nocerina, per Diakitè 2 mesi di stop: altri dubbi per il recupero di Formia

Si allungano i tempi di recupero per Adama Diakité. L'attaccante della Nocerina sarà costretto in bacino di carenaggio per circa 45 giorni, che portano a circa 2 mesi lo stop dopo l'infortunio alla spalla rimediato nella gara con il Savoia. Una perdita importantissima per mister Cavallaro, che ha già dovuto rinunciare all'attaccante nella gara del Vanni Sanna con la Torres.

Ancora fermi ai box anche Talamo e l'ultimo arrivato Sorgente. Quest'ultimo ne avrà ancora per una decina di giorni, tornando disponibile nella settimana successiva alla sosta del campionato, prevista per metà marzo. Dubbi da sciogliere in extremis anche per Morero e Katseris, che nella giornata di ieri non si erano allenati in gruppo.

Al termine della rifinitura odierna, Cavallaro diramerà la lista degli atleti che partirà alla volta del ritiro pre-partita nel tardo pomeriggio.

