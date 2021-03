La Nocerina cala il tris al Lanusei: esordio col botto per El Bakhtaoui

La Nocerina batte un coriaceo Lanusei, riscattando il mezzo passo falso del recupero di Formia. Punteggio finale di 3-0 per i molossi, che nel primo tempo rischiano qualcosina sul pressing alto dei sardi, poi chiudono i conti nella ripresa dopo l'espulsione del terzino ospite Mbaye.

Solita partita di carattere per il greco Katseris, tra i migliori in campo anche oggi. Ma la copertina di giornata spetta al franco-marocchino El Bakhtaoui, lanciato subito titolare da Cavallaro e autore di una ottima prestazione condita da una pregevole doppietta. Alla faccia degli iniziali problemi di comunicazione coi compagni dovuti alla lingua.

Un'arma in più in attacco per il tecnico dei molossi, che nei prossimi giorni ritroverà Sorgente tra i disponibili, ma che dovrà ancora rinunciare a lungo agli infortunati Talamo e Diakité.

Il vantaggio al 23'. Cross dalla destra di Vecchione, Katseris accomoda la sponda centrale per De Iulis che insacca, facendosi perdonare l'erroraccio commesso tre minuti prima, quando ha ciccato la conclusione tutto solo davanti al portiere ospite.

Il Lanusei pressa alto e dopo l'iniziale punizione pericolosa di Floris, torna a farsi vivo dalle parti di Volzone nell'ultimo quarto d'ora - due volte con Manca e una con Carta - senza trovare fortuna. Nella ripresa, dopo una conclusione ravvicinata di Floris, smorzata da un difensore tra le braccia di Volzone, arriva una nuova svolta.

Minuto numero 19', Mbaye rifila una manata a Katseris sotto gli occhi dell'arbitro e guadagna la doccia anticipata. Il Lanusei tenta lo stesso il tutto per tutto, ma presta il fianco alle ripartenze della Nocerina. Dopo un tentativo a lato di Dammacco, al 32' El Bakhtaoui trova ancora una volta in Katseris il puntuale uomo-assist, siglando il raddoppio dopo aver dribblato il portiere.

Nel finale gli ogliastrini pungono con Pennetta e Camilli, ma gli applausi sono tutti per il trequartista franco-marocchino, che al 48' raccoglie l'assist di Rizzo e dal limite dell'area scarica sotto l'incrocio dei pali, correndo ad abbracciare Cavallaro in panchina.

