Sconfitta onorevole (0-1) per il Sorrento sul campo del quotato Casarano nel recupero della quindicesima giornata. I rossoneri lasciano la supremazia territoriale ai padroni di casa, ma controllano l’evoluzione del gioco nel primo tempo. Nella ripresa, il Sorrento manifesta una maggiore evoluzione nel gioco, ma un infortunio a Cacace al quarto d’ora costringe La Scala a sostituire il centrale della difesa con Alessandro Gargiulo. Una circostanza che, probabilmente, snatura l’assetto tattico della retroguardia rossonera e al 22’ il Casarano segna la rete decisiva con il difensore Pagliai. La reazione del Sorrento non trova sbocchi nell’assetto tattico attento dei padroni di casa, generando una sconfitta onorevole che lascia, tuttavua, prospettive concrerte di poter ritrovare la giusta serenità per approdare ad una salvezza tranquilla. Dal stadio «Capozza» di Casarano, oltre alla sconfitta, sono da valutare le condizioni di Mezavilla e Cacace, il primo fermstosi nel riscaldamento pregara ed il secondo nel corso della ripresa. Domenica prossima, intanto, trasferta a Molfetta. In settimana il Comitato Interregionale dovrebbe fissare anche la data del recupero casalingo con il Gravina.

