Mariglianese, ecco l'ex Nocerina Orlando. Portici e San Giorgio rafforzano il parco under

Altri due giovani per il Portici di mister Sarnataro. Tutti e due vanno a rafforzare il pacchetto avanzato. Dal Pisa, con la formula del prestito, arriva Enrico Sibilio, classe 2003. L’altro volto nuovo è quello di Vincenzo Pisani, classe 2001, cresciuto nel settore giovanile dello Spezia e reduce da un’esperienza alla Nocerina.

Nel frattempo, il club azzurro ha ufficializzato la composizione del rinnovato staff tecnico. Nel ruolo di allenatore in seconda c’è Luigi Pignalosa, mentre Giovanni Sarnataro e Pasquale Punzo sono i nuovi collaboratori tecnici. Marcello Mangione è il preparatore atletico, Tommaso Tomaiuolo il suo collaboratore; Arturo Tudisco, infine, il nuovo preparatore dei portieri.

Mariglianese – Arrivano alla corte di mister Sanchez due pedine con una consolidata esperienza in D. Il primo in mediana, l’altro in attacco.

Il volto nuovo del centrocampo è quello di Andrea Sannia, classe 1997. Cresciuto nel settore giovanile della Paganese, Sannia ha collezionato «circa 200 presenze in serie D tra Nola e Sarnese. Centrocampista di piede destro, agisce di consueto sul versante sinistro di un centrocampo a tre – così il club – e fa della fisicità un suo punto di forza».

In attacco è ufficiale l’accordo con Fabio Orlando, «esterno destro d'attacco, che porta in dote oltre 200 presenze in serie D e circa 30 tra i professionisti». Nelle ultime stagioni ha conquistato due salvezza con le maglie di Nocerina e Gelbison.

San Giorgio – Il club granata ha annunciato il tesseramento a titolo definitivo di Luca Mercorella. Prelevato dalla Grippo DRS Benevento, Mercorella è un terzino sinistro classe 2003, che va a rafforzare la batteria under a disposizione di mister Squillante.Mari