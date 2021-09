Cavese già proiettata al Santa Maria: solo Katseris nella lista indisponibili

La Cavese viaggia spedita verso il prossimo turno interno. Al Lamberti arriva una Polisportiva Santa Maria che ha iniziato col piede giusto il torneo 2021-22. I giallorossi cilentani sono a quota 4 punti e vantano al momento lo stesso score degli aquilotti in termini di reti fatte e subite: 3 gol all'attivo e portieri imbattuti per entrambe le compagini a dimostrazione di una buona solidità difensiva evidenziata nelle prime due uscite di campionato.

L'unico atleta ancora indisponibile per la partita è Katseris. L'esterno greco sta lavorando per rimettersi in carreggiata sul piano atletico rispetto ai compagni di squadra. E rappresenterà per mister Ferazzoli un'ulteriore carta per modificare l'assetto tattico della sua Cavese in caso di necessità.

Intanto è scattata la prevendita dei biglietti per la partita con la Polisportiva Santa Maria, in programma domenica allo stadio Simonetta Lamberti con inizio alle 15. Qui di seguito i prezzi.

Tribuna Centrale: 35 euro

Tribuna laterale coperta Nord/Sud: 15 euro intero – 13 euro ridotto

Tribuna scoperta: 10 euro intero – 8 euro ridotto

Distinti ‘Eduardo Purgante’: 10 euro intero – 8 euro ridotto

Curva Sud ‘Catello Mari’: 5 euro

Curva Ospiti: 5 euro

Baby (0-14 anni): 2 euro (tutti i settori tranne Tribuna Centrale)

I tagliandi ridotti sono riservati a iver 70, Forze Armate e Forze dell'Ordine.

Consueto anche l'elenco delle prevendite autorizzate:

Cavese Store – C.so Umberto I, 159 (Aperto tuti i giorni)

‘Al Caffè’ Passiano – Via Leopoldo Siani, 11

Cafè Trinità – Corso Mazzini, 235

Cartoleria Jolly – Via T. Di Savoia, 20

Cartoleria Tirrena – Corso Mazzini, 87

News Cafè – Corso Palatucci, 33