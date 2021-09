SORRENTO - La Virtus Matino è già alle spalle, dietro l’angolo c'è la trasferta di domenica a Bitonto. L'allenatore Renato Cioffi, già alla ripresa della presentazione, ha analizzato con la squadra rossonera le circostanze che hanno determinato l'inattesa sconfitta casalinga. Tre punti dopo due giornate non rappresentano un bilancio negativo per la formazione rossonera. L'opportunità di una rapida inversione di tendenza, tuttavia, rappresenta un obiettivo da perseguire con la massima determinazione. «Dobbiamo capire - spiega Cioffi - che questo è un girone difficilissimo nel quale ogni partita non avrà un esito scontato. Forse abbiamo fatto meglio della gara con la Mariglianese ma stavolta gli episodi non ci hanno sorriso. Adesso dobbiamo già pensare alla gara con il Bitonto provando anche a migliorare la condizione di alcuni elementi del gruppo».