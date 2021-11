Nocerina domani contro il Molfetta: cambio in porta, attacco tutto over

Un avvicendamento tra i pali, l'arretramento di Donida in retroguardia, il ritorno dell'under Menichino tra i titolari e un tridente d'attacco formato solo da over. Queste le possibili novità in casa Nocerina in vista della trasferta di Molfetta. La squalifica di Cason potrebbe fornire a mister Cavallaro questo tipo di input, per provare a riscattare da subito la sconfitta casalinga subita con la Casertana.

Un ko che ha lasciato un bel po' amaro in bocca tra le fila rossonere, per qualche decisione arbitrale oltremodo penalizzante, ma pure per il fatto di aver subito i gol del sorpasso dei falchetti solo negli ultimissimi minuti, pur in inferiorità numerica.

A Molfetta la Nocerina potrebbe variare dunque gli interpreti dell'ormai canonico 3-4-2-1. A partire dalla porta, dove Al Tumi potrebbe soffiare la maglia da titolare a Pitarresi. In difesa la soluzione più ovvia è quella di Donida da centrale, affiancato da Bruno e Garofalo. Ma non è da escludere un adattamento di Bovo. Nel primo caso, in mediana agirebbero Menichino ed Esposito esterni, con Vecchione e Cuomo al centro. In prima linea Talamo supportato da Mazzeo e Dammacco.

Qualora Cavallaro decidesse invece di impiegare Bovo da centrale difensivo, Donida resterebbe nel ruolo di quarto alto a destra, con Gallo titolare a sinistra ed Esposito avanzato in attacco in luogo di Talamo.