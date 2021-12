Il Portici fallisce il riscatto: Cittanova corsaro con un gol per tempo

Seconda sconfitta consecutiva per il Portici, che al San Ciro cade sotto i colpi del Cittanova, sempre più lanciato verso la zona playoff. I reggini s’impongono con un gol per tempo, concedendo ben poco agli azzurri, pericolosi in un paio di circostanze con Romano.

Gara in salita per il Portici dopo appena sette minuti: l’1-0 porta la firma di Battimili, a segno con un beffardo tiro cross che non lascia scampo a Schaeper. Gli azzurri potrebbero pareggiare i conti al quarto d’ora con Romano, che conclude da posizione favorevole ma trova l’efficace opposizione di Genovese.

Nella ripresa, ci riprova Romano – al minuto 17 – stavolta senza inquadrare lo specchio della porta. E così, dopo un intervento del portiere azzurro a neutralizzare la conclusione di De Marco, gli ospiti calano il bis alla mezz’ora con Bonanno, che disegna dalla distanza una parabola micidiale su cui non può arrivare Schaeper. Il 2-0 spegne ogni velleità del Portici, con i reggini che sfiorano invece il tris nel finale di gara con un paio di pericolose ripartenze.

Domenica insidiosa sfida salvezza per il Portici, che farà visita al Rende, coinvolto in piena zona playout, a sole due lunghezze dall’undici di Sarnataro.