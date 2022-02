Cavese, risolto il contratto con Diaz: il centravanti passerà alla Casertana

Augusto Diaz lascia ufficialmente la Cavese. Il centravanti argentino, tenuto fuori dai convocati di mister Troise per la trasferta di Santa Maria di Castellabate, ha concluso dunque la sua avventura in biancoblu. Lascia dopo aver realizzato 6 reti che hanno fruttato punti importanti agli aquilotti. L'arrivo di Foggia dall'Arezzo e la soluzione Allegretti in versione centravanti, di fatto, avrebbero limitato le possibilità di vedere Diaz titolare nel tridente disegnato dal trainer napoletano.

L'argentino approderà quasi certamente alla Casertana, al termine di una trattativa molto rapida. Il nuovo tecnico dei falchetti Feola era alla ricerca di una prima punta classica e il "Tato" rispecchia pienamente le caratteristiche tecniche ricercate dai rossoblu di Terra di Lavoro.

Intanto in partenza c'è anche il trequartista Tanasiy Kosovan, che ha collezionato 12 presenze e 2 reti nella prima parte del campionato con la casacca della Cavese. Diverse le pretendenti e non è escluso che possa anche scendere di categoria a fronte di un'offerta economica allettante.