Il Sorrento ha ufficializzato il tesseramento di Mattia Bisceglia. Il difensore di Battipaglia, classe 1999, ha vestito in passato le maglie di Olimpia Agnonese, Portici, Foligno e Cannara. "Sono contentissimo di approdare a Sorrento, una piazza a cui non si può dire assolutamente no per la storia e per la grande serietà della società. Ringrazio il direttore, il mister e l'intera società per la chiamata, darò il 100% sempre".