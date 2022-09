Nocerina in emergenza a Martina: difesa da reinventare per Sannino

Sarà una Nocerina in piena emergenza quella che affronterà in trasferta il Martina nel prossimo turno di campionato. I rossoneri dovranno rinunciare a diversi atleti, costringendo mister Sannino a scelte praticamente obbligate soprattutto nel reparto difensivo.

Il Giudice Sportivo ha inflitto infatti un turno di squalifica al centrale difensivo De Marino, uscito anzitempo per doppia ammonizione nella gara di domenica col Francavilla. Due invece i turni comminati a Basanisi, fuori con rosso diretto per reciproche scorrettezze con Pizzutelli. A questi si aggiunge lo stop disciplinare di capitan Garofalo, che sconterà il terzo dei quattro turni subiti nell'ultima gara della scorsa stagione.

Dall'infermeria ci sono buone notizie per il regista Giacomarro, finalmente rientrato in gruppo dopo diverse settimane di stop. Il suo impiego resta comunque fortemente in dubbio, tenendo conto appunto del lungo periodo in bacino di carenaggio. E sono da valutare anche le condizioni dell'altro centrale difensivo Khaleel: il libico è infatti rientrato in patria per rispondere alla convocazione della sua Nazionale, ma soprattutto per definire l'entità dell'infortunio rimediato domenica scorsa.

In retroguardia mister Sannino quasi certamente affiderà Menichino da difensore centrale accanto a Magri, con Chietti e Diniz a completare la linea a 4. In mediana ballottaggio tra Mancino e Cuomo per la casella lasciata vuota dalla squalifica di Basanisi.