Gelbison in poche ore 5 nuovi innesti:Casiello, Montinaro, Russo, Dellino e Cannizzaro

La Gelbison archiviata la passata stagione sta allestendo un organico che possa ben figurare nella nuova annata sposrtiva.

Dato un taglio netto netto al vecchio progetto il duo Puglisi presidente, e Pascuccio ds, sono da giorni all'opera per mettere a disposizione del tecnico Monticciolo, un team di primo piano e in poche ore hanno piazzato ben 5 acquisti si tratta dell'esterno di attacco Saverio Dellino, 22 anni, arriva dal Casarano, Rocco Casiello, 25 anni, centrocampista ex Altamura, Matteo Montinaro, 27 anni, centrocampista, in serie C con Bisceglie e Monopoli, Francesco Russo, 30 anni, difensore arriva dal Nardò e il ritorno del portiere Francesco Cannizzaro, 20 anni, arriva dal Santa Maria Cilento.

Tutti i neo rossoblu dopo la firma si sono detti entusiasti per aver sposato il progetto Gelbison.